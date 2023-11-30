LGBT'nin Faaliyetleri Yasaklandı! Rusya Batı Destekli Çürümeye Geçit Vermedi

Rusya Yüksek Mahkemesi, Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine LGBT hareketinin ülkedeki faaliyetlerine ilişkin toplandı. Kamuya kapalı gerçekleşen toplantıda, LGBT hareketinin aşırılıkçı olarak kabul edilmesine ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi. Rusya Adalet Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesine başvururulduğu kaydedilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.