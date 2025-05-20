Libya’da dehşet: Hastane morgunda 58 kimliği belirsiz ceset bulundu

Libya’nın başkenti Trablus’ta, geçtiğimiz hafta lideri öldürülen milis grup İstikrarı Destekleme Birimi'nin kontrolündeki bir hastanenin morgunda en az 58 kimliği belirsiz ceset bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Libya’da dehşet: Hastane morgunda 58 kimliği belirsiz ceset bulundu
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Libya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Trablus’un Abu Salim kasabasındaki Abu Salim Hastanesi’nde bulunan morgda en az 58 cansız beden ortaya çıkarıldı. Cesetlerin bir kısmının sedyeler üzerinde yanmış halde bulunduğu, bazılarının ise çürümeye başladığı bildirildi.

DAHA ÖNCE DE 9 CESET BULUNMUŞTU

Bakanlık, cesetleri kontrol eden İstikrarı Destekleme Birimi’nin bu durumu yetkililere bildirmediğini açıkladı. Şu ana kadar 23 cesedin incelendiği aktarılırken, dün bulunan cansız bedenlerin son zamanlarda tespit edilen ikinci kimliği belirsiz ceset grubu olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz cuma günü yine aynı grubun kontrolündeki El-Kadra Hastanesi morgunda 9 kimliği belirsiz ceset bulunmuştu. Bu durum, milis grubun kontrol ettiği bölgelerde sistematik şekilde cesetlerin gizlendiği iddialarını güçlendirdi.

İstikrarı Destekleme Birimi'nin lideri Abdulgani El-Kikli’nin öldürülmesinin ardından 12 Mayıs'ta Trablus'ta çatışmalar yaşanmış, kısa süre sonra ateşkes ilan edilmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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