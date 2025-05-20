Deri ve kürk sektörü Antalya’da buluştu: İhracatta rotalar genişliyor

Antalya’da düzenlenen “Deri ve Kürk Modası” Fuarı, yerli firmalarla birlikte 20 farklı ülkeden alıcıyı bir araya getirdi. Sektör temsilcileri, büyüyen ihracat pazarını, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Hanife Yalçın Hanife Yalçın
Deri ve kürk sektörü Antalya’da buluştu: İhracatta rotalar genişliyor
Yayınlanma:

Yılın ilk dört ayında deri ve kürk sektöründe yaklaşık yüzde 44’lük bir ihracat artışı yakalandı. Enflasyonla mücadele edilen bu süreçte gelen artış, sektör temsilcileri tarafından “kıymetli ve umut verici” olarak değerlendiriliyor.

Sektörün 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten temsilciler, Çin, Vietnam ve Pakistan gibi rakip ülkelerde de ciddi gelişmeler yaşandığını, ancak Türkiye’nin tecrübe açısından hala bir adım önde olduğunu vurguladı. İşçilik maliyetlerinin yüksekliği ve ekonomik sorunların sektörü zorladığını ifade eden temsilciler, Türkiye'nin özellikle Avrupa’ya kıyasla rekabetçi olduğunu da dile getirdi.

İthal ürünlerin artışı ise iç piyasada sorun yaratıyor. İç perakendecilerin yüksek fiyatlar nedeniyle ithalata yöneldiğini söyleyen sektör temsilcileri, yurt dışına ise rekabetçi fiyat sunmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Deri ve kürk ihracatında pazar çeşitliliği ön plana çıkarken, Rusya sektörün ana pazarı olmayı sürdürüyor. Deri mamulleri ihracatında Avrupa Birliği yüzde 43’lük paya sahipken, deri konfeksiyon ihracatında Amerika pazarı ilk sıraya yükseldi. Sektör temsilcileri, Kazakistan, Ukrayna ve Türk Cumhuriyetleri gibi alternatif pazarlarda da varlık gösterdiklerini ancak bunun yeterli olmadığını vurguluyor. Mevsimsel özellikler taşıyan deri ürünlerinin dünya genelinde pazarlanabilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Sektörün önde gelen isimlerinden Mehmet Ali Dinç ise enflasyon ve döviz kuru arasındaki dengenin sağlanmasının ihracatı doğrudan etkilediğini belirtti. Dinç, “Son iki yıldır döviz kurunun sabit tutulması bizi zorladı. Doların bir anda 100 TL olmasını istemiyoruz ancak enflasyon oranında makul bir artış, faaliyet alanımızı genişletebilmek için kritik” dedi.

IBAN ile ödemede yeni dönem başladı: Sistem nasıl işleyecek?IBAN ile ödemede yeni dönem başladı: Sistem nasıl işleyecek?Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yüz binlerce çalışana erken emeklilik fırsatı!Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yüz binlerce çalışana erken emeklilik fırsatı!Ekonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

antalya deri
Günün Manşetleri
Deprembis’ten kritik uyarı
Borsada usulsüzlük soruşturması
İBB’de sular durulmuyor!
Meteorolojiden son dakika uyarısı
Bisikletle Ankara'ya gelen memurlardan 3600 ek gösterge çağrısı
Liderlerden 19 Mayıs mesajları
Vatandaş ekonomiye güvenini büyük oranda kaybetti
Özel okullarda hayali not skandalı
TGB’den NATO tatbikatına karşı eylem çağrısı
Gabar’da 19 Mayıs coşkusu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
IBAN ile ödemede yeni dönem başladı IBAN ile ödemede yeni dönem başladı
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Mevduat faizinde zirve görüldü! Mevduat faizinde zirve görüldü!
500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın! 500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın!