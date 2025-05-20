Deri ve kürk sektörü Antalya’da buluştu: İhracatta rotalar genişliyor

Yılın ilk dört ayında deri ve kürk sektöründe yaklaşık yüzde 44’lük bir ihracat artışı yakalandı. Enflasyonla mücadele edilen bu süreçte gelen artış, sektör temsilcileri tarafından “kıymetli ve umut verici” olarak değerlendiriliyor.

Sektörün 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten temsilciler, Çin, Vietnam ve Pakistan gibi rakip ülkelerde de ciddi gelişmeler yaşandığını, ancak Türkiye’nin tecrübe açısından hala bir adım önde olduğunu vurguladı. İşçilik maliyetlerinin yüksekliği ve ekonomik sorunların sektörü zorladığını ifade eden temsilciler, Türkiye'nin özellikle Avrupa’ya kıyasla rekabetçi olduğunu da dile getirdi.

İthal ürünlerin artışı ise iç piyasada sorun yaratıyor. İç perakendecilerin yüksek fiyatlar nedeniyle ithalata yöneldiğini söyleyen sektör temsilcileri, yurt dışına ise rekabetçi fiyat sunmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Deri ve kürk ihracatında pazar çeşitliliği ön plana çıkarken, Rusya sektörün ana pazarı olmayı sürdürüyor. Deri mamulleri ihracatında Avrupa Birliği yüzde 43’lük paya sahipken, deri konfeksiyon ihracatında Amerika pazarı ilk sıraya yükseldi. Sektör temsilcileri, Kazakistan, Ukrayna ve Türk Cumhuriyetleri gibi alternatif pazarlarda da varlık gösterdiklerini ancak bunun yeterli olmadığını vurguluyor. Mevsimsel özellikler taşıyan deri ürünlerinin dünya genelinde pazarlanabilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Sektörün önde gelen isimlerinden Mehmet Ali Dinç ise enflasyon ve döviz kuru arasındaki dengenin sağlanmasının ihracatı doğrudan etkilediğini belirtti. Dinç, “Son iki yıldır döviz kurunun sabit tutulması bizi zorladı. Doların bir anda 100 TL olmasını istemiyoruz ancak enflasyon oranında makul bir artış, faaliyet alanımızı genişletebilmek için kritik” dedi.