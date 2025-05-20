Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Yüz binlerce çalışana erken emeklilik fırsatı!

Yeni çalışmanın ayrıntıları ve yasalaşacağı tarih netleşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinden önce yaptığı açıklamada, Bağ-Kur’luların emekli olabilmesi için gereken 9 bin prim gün sayısının, SSK’lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne düşürüleceğini duyurmuştu. Aradan geçen iki yılda herhangi bir gelişme yaşanmasa da, söz konusu düzenleme yeniden gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bir milyondan fazla küçük esnafı kapsayacak düzenleme ile Bağ-Kur’lular 5 yıla kadar erken emeklilik hakkı kazanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur prim gün sayılarındaki eşitsizlik giderilecek.

Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, “Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah bir milyon küçük esnafımız faydalanacak” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu vaadin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen düzenleme yasalaşmamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine dayandırılan bilgiye göre, düzenlemeye ilişkin taslak çalışma tamamlandı. Taslağın Temmuz ayı içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunulması planlanıyor. Ardından Meclis komisyonlarında görüşülerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na taşınacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenleme ilk etapta 1 milyon küçük esnafı kapsayacak. Ancak ilerleyen dönemde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle milyonlarca emekli adayının bu haktan yararlanması öngörülüyor. Yıl sonuna kadar yasalaşması beklenen çalışma, erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişi için umut oldu.