Los Angeles'ta kriz büyüyor: Şehir merkezine sokağa çıkma yasağı getirildi

Los Angeles Belediyesi, günlerdir süren protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesinin ardından şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yasağın her gün yerel saatle 20.00 ile 06.00 arasında geçerli olacağı ve ikinci bir duyuruya kadar süreceği bildirildi.

Los Angeles Polis Departmanı’nın (LAPD) mevcut gücüne ek olarak, farklı bölgelerden yüzlerce polis ve güvenlik personeli kent merkezine sevk edildi. Yetkililer, yasağın uygulanması ve şehirde güvenliğin sağlanması adına olağanüstü tedbirlerin alındığını belirtti.

Yasak kapsamında kolluk kuvvetleri, sağlık ve acil yardım personeli, bölge sakinleri, işe gidiş-geliş yapanlar ile basın kartı taşıyan gazeteciler istisna kapsamında değerlendiriliyor.

ICE GÖZALTILARINA TEPKİ BÜYÜDÜ, GÖSTERİLER ALEVLENDİ

Los Angeles’ta protestoların fitilini, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler ateşledi. İlk etapta barışçıl başlayan protestolar, kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.

Göstericilerin bazı kamu araçlarını ateşe verdiği, polise taş ve molotofkokteyli attığı olaylarda, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde maddi hasar oluşurken, araçlar ve iş yerlerinde ciddi zarar meydana geldi.

Gösterilerin büyümesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, güvenliği sağlamak amacıyla önce 2 bin Ulusal Muhafız, ardından da 2 bin ilave muhafız ve 700 deniz piyadesinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Trump’ın bu adımı kamuoyunda tartışma yaratırken, insan hakları savunucuları olayların askeri yöntemlerle bastırılmasına tepki gösterdi.