YKS heyecanı başladı: Milyonlarca aday için sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgelerini resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. YKS’ye girecek milyonlarca üniversite adayı, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Adayların, sınava girecekleri bina ve salon bilgileriyle birlikte sınav saatleri ve kuralların yer aldığı sınav giriş belgeleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme girilerek görüntülenebilecek ve yazıcıdan alınabilecek. Giriş belgesinin sınav günü yanlarında bulunması zorunlu olup, belgesi olmayan adayların sınava alınmayacağı uyarısı yapıldı.