YKS heyecanı başladı: Milyonlarca aday için sınav giriş belgeleri erişime açıldı

21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde milyonlarca adayın beklediği sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
YKS heyecanı başladı: Milyonlarca aday için sınav giriş belgeleri erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgelerini resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. YKS’ye girecek milyonlarca üniversite adayı, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Adayların, sınava girecekleri bina ve salon bilgileriyle birlikte sınav saatleri ve kuralların yer aldığı sınav giriş belgeleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme girilerek görüntülenebilecek ve yazıcıdan alınabilecek. Giriş belgesinin sınav günü yanlarında bulunması zorunlu olup, belgesi olmayan adayların sınava alınmayacağı uyarısı yapıldı.

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