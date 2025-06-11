Türk Kızılay 157 yaşında: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay’ın 157. kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamada Erdoğan, Kızılay’ın tarihsel mirasına ve küresel insani misyonuna dikkat çekerek, bu eşsiz yapının bir “iyilik ordusu” olduğunu ifade etti.

“KIZILAY, MİLLETİMİZİN MEDARIİFTİHARI”

Erdoğan, 157 yıl önce Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Kızılay’ın, zamanla tüm dünyada yardıma muhtaç insanların imdadına koşan dev bir yapıya dönüştüğünü vurguladı. “Milletimizin dişiyle tırnağıyla kurduğu bu kurum, yokluk zamanlarında bile hilalini umut gibi yükseltti” diyen Erdoğan, Kızılay’ın sadece Türkiye’de değil, dünya çapında yürüttüğü yardım faaliyetlerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Kızılay’ın uluslararası insani yardım, afet yönetimi, mülteci hizmetleri, sosyal destek ve gençlik çalışmaları gibi birçok alanda faaliyet gösterdiğini belirtti. “Filistin’de, Suriye’de, Somali’de, Afganistan’da, Bosna’da, Irak’ta ve daha pek çok kriz bölgesinde, savaşın ve yoksulluğun ortasında Türk Kızılay’ı umut taşıyor,” ifadeleriyle Kızılay’ın küresel rolünü vurguladı.

“KIZILAY, HER ZAMAN EN ÖNDE KOŞTU”

Salgınlar, depremler, savaşlar ve göç krizlerinde Türk Kızılay’ın en ön saflarda mücadele ettiğini hatırlatan Erdoğan, kurumun mültecilerin, kimsesizlerin ve yoksulların hayatına dokunduğunu söyledi. “Hilal-i Ahmer, ne zaman gözlerle aransa, hep en önde koştu” diyen Erdoğan, Kızılay’ın gönüllü ordusuna da teşekkürlerini sundu. Erdoğan mesajının sonunda, “Bu hilali ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye devam edeceğine inanıyorum,” diyerek Türk Kızılay’ın 157. yılını kutladı.