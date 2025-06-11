Fatih’te silahlı gerginlik: Sataşmaya tüfekle karşılık verdi!

İstanbul Fatih’te gece saatlerinde yaşanan silahlı çatışma mahalleyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre 23 yaşındaki bir genç, silah doğrultarak sataştığı kişiden tüfekle karşılık aldı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fatih’te silahlı gerginlik: Sataşmaya tüfekle karşılık verdi!
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Fatih’in Balat Mahallesi'nde dün gece yaşanan olay, semt sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre, 23 yaşındaki Efkan A., 50 yaşındaki C.K.’ye silah doğrultarak sataştı. Mahallede daha önce de benzer şekilde huzursuzluk çıkardığı belirtilen Efkan A.’nın bu davranışına, C.K. bu kez sessiz kalmadı.

EVİNDEN TÜFEKLE ÇIKTI, ATEŞ ETTİ

Olayın hemen ardından evine çıkan C.K., eline aldığı av tüfeğiyle sokağa geri döndü ve Efkan A’ya ateş açtı. Mahallede büyük panik yaratan silah sesi sonrası çevredekiler hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde kanlar içinde kalan Efkan A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası şüpheli C.K.’yi gözaltına aldı. Zanlının ilk ifadesinde Efkan A.'nın daha önce de defalarca kendisine sataştığını ve tehdit ettiğini, olay anında da silah doğrultması üzerine kendini koruma refleksiyle hareket ettiğini söylediği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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