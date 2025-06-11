Kara yollarında yaz mesaisi! İşte kapalı güzergahlar ve alternatif yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 73-92. kilometrelerde gerçekleştirilen üstyapı yenileme ve onarım çalışmaları kapsamında Ankara-İstanbul yönünü 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapattı. Bu saatlerde seyahat edecek olan sürücüler, Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilecek. Ayrıca TEM Otoyolu’nun Kandıra Kavşağı giriş ve çıkışları da aynı saat aralığında kapalı olacak.

Aydın Çevre Otoyolu’nda, İzmir-Aydın istikametindeki sol ve orta şeritlerde yapılan üstyapı onarımları nedeniyle ulaşım sadece sağ şerit ve emniyet şeridi üzerinden sağlanıyor. Sürücüler, bu güzergahta dikkatli ilerlemeleri ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyarıldı.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometreleri arasında, Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Çumra-Karaman yönü için trafiğe kapatılan yolun yerine sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Düzce-Akçakoca yolu 16-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolu 8-13. kilometrelerinde ise trafik, sol yoldan iki yönlü olarak devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu 39-42. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları sebebiyle, trafik bölünmüş yolun sadece bir yönünden iki yönlü olarak sürdürülecek.

Pınarlar-Eğribel yolu 32. kilometredeki Eğribel Tüneli’nin bir tüpünde gerçekleştirilen elektrik ve elektronik sistem montaj çalışmaları nedeniyle, ulaşım diğer tüpten çift yönlü olarak veriliyor. Yetkililer, tünel içi geçişlerde sürücüleri hız ve mesafe konusunda uyardı.

Kayseri-Niğde yolu 2-8. kilometrelerde yapım çalışması nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Çorum-Mecitözü-Amasya yolu 28-35. kilometrelerinde bölünmüş yol yapımı kapsamında ulaşım servis yolları üzerinden devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu 13-15. kilometreleri, Bursa istikametindeki yol çalışmaları sebebiyle araçlar servis yoluna yönlendiriliyor.