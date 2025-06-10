Kene alarmı! İstanbul'da aciller doldu, bakanlıktan kritik uyarı
Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte kene ısırma vakalarında artış yaşanıyor. İstanbul Sarıyer’de son birkaç haftada yaklaşık 100 kişi kene ısırması şikâyetiyle hastanelerin acil servislerine başvurdu. Sağlık Bakanlığı ise vatandaşları yanlış müdahalelere karşı uyardı.
Kene, çoğu zaman fark edilmeden vücuda tutunuyor. Özellikle doğayla iç içe geçirilen hafta sonlarında başvurularda artış görülüyor. Sarıyer’de bazı günlerde sadece bir günde 4-5 kişi kene ısırması nedeniyle hastaneye başvuruyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda bilinçsiz müdahalenin hayati risk yaratabileceğine dikkat çekiyor.
Vakaların artması piknik alanlarını da etkiledi. Hafta sonları erken saatlerde dolan mesire alanları, kene endişesi nedeniyle boş kalmaya başladı. Ancak uzmanlar, basit önlemlerle doğa keyfinden vazgeçmeden riskin azaltılabileceğini belirtiyor.
Kene ısırmasından korunmak için öneriler:
Mümkün olduğunca vücudu kapatan kıyafetler giyilmeli
Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı
Keneyi fark etmek için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli
Gün sonunda kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgeler mutlaka kontrol edilmeli
Sağlık Bakanlığı, keneyle karşılaşıldığında çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Kenenin ezilmesi ya da patlatılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Şüpheli durumda en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.