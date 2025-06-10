Kene alarmı! İstanbul'da aciller doldu, bakanlıktan kritik uyarı

Kene, çoğu zaman fark edilmeden vücuda tutunuyor. Özellikle doğayla iç içe geçirilen hafta sonlarında başvurularda artış görülüyor. Sarıyer’de bazı günlerde sadece bir günde 4-5 kişi kene ısırması nedeniyle hastaneye başvuruyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda bilinçsiz müdahalenin hayati risk yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Vakaların artması piknik alanlarını da etkiledi. Hafta sonları erken saatlerde dolan mesire alanları, kene endişesi nedeniyle boş kalmaya başladı. Ancak uzmanlar, basit önlemlerle doğa keyfinden vazgeçmeden riskin azaltılabileceğini belirtiyor.

Kene ısırmasından korunmak için öneriler:

Mümkün olduğunca vücudu kapatan kıyafetler giyilmeli

Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı

Keneyi fark etmek için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli

Gün sonunda kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgeler mutlaka kontrol edilmeli

Sağlık Bakanlığı, keneyle karşılaşıldığında çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Kenenin ezilmesi ya da patlatılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Şüpheli durumda en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.