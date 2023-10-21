Lübnan Hizbullahı İsrail'i Vuruyor! Hummer ve İsrail Tankı Güdümlü Füze ile Vuruldu

Hizbullah, İsrail'i vuruyor. Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası Lübnan sınırından Hizbullah'ta İsrail'e yönelik harekatlar yapmaya başladı. Hizbullah, İsrail'in hummer askeri aracını ve bir tankı vurdu.

Lübnan Hizbullahı İsrail'i Vuruyor! Hummer ve İsrail Tankı Güdümlü Füze ile Vuruldu
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Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ait Dovev yerleşim biriminde yer alan ve içinde askerlerin de bulunduğu hummer askeri aracın güdümlü füze ile hedef alındığı belirtildi.

Saldırıdan sonra hedef alınan askeri aracın yanına gelmek isteyen bir İsrail tankının da anti tank füzesi ile vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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