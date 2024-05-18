Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e bir darbe daha! İki askeri nokta hedef alındı

Gazze'de Kassam Tugayları ve Filistinli direnişçiler tarafından büyük kayıplara uğrayan İsrail'e bir darbe de Lübnan Hizbullahı'ndan geldi. Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait iki askeri noktanın vurulduğu belirtildi.

Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e bir darbe daha! İki askeri nokta hedef alındı
Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e bir darbe daha! İki askeri nokta hedef alındı
Editör: Uğur Çam

Lübnan Hizbullahı, yaptığı açıklamada Ramta askeri sahasında İsrail ordusuna ait casusluk ekipmanlarının vurulduğunu belirtti. Lübnan'ın güneyindeki Ras en-Nakura deniz sahasının da top mermileriyle hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL'E AİT BİR ARAÇ VURULDU

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesi ile Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı yakınında bir araca hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Söz konusu hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Lübnan Hizbullahı # israil # lübnan # filistin
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