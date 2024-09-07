Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı!

İsrail ordusu, X platformundaki açıklamasında, Yukarı Celil bölgesine yönelik füze saldırısının erken uyarı sistemleri tarafından tespit edildiğini ve füzelerin açık alanlara düştüğünü belirtti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.

Saldırının, Lübnan’ın Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl beldesindeki Yatır bölgesinden yapıldığı tespit edildi. İsrail Hava Kuvvetleri, füze rampalarını vurduğunu açıkladı.

Hizbullah ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Neria Dağı Askeri Üssü’ne Katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini doğruladı. Ancak, Yatır bölgesindeki füze rampalarının İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığı iddiasına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.