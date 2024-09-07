Kuyu-23: İstanbul’da iki suç örgütüne büyük darbe

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda İstanbul genelinde faaliyet gösteren iki ayrı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 27 Ağustos 2024'te İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin yaralanması, 30 Ağustos 2024’te Bahçelievler’deki silahlı saldırıda örgüt üyesi E.K.'nin öldürülmesi ve bir kişinin yaralanması ile aynı tarihte Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen saldırıda bir polis memuru, bir jandarma personeli, bir özel güvenlik görevlisi ve iki sivil vatandaşın yaralanması olaylarına karıştıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonda, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 9 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, bir eylemde kullanılan otomobil, bir çalıntı otomobil, 4 kar maskesi, 2 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.