Lüksemburg teröriste taziye yayınladı! Terör operasyonları Avrupa'yı hüzne boğdu
Lüksemburg bir skandala daha imza attı. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, MİT'in öldürdüğü teröriste taziye yayınladı.
MİT'in teröristlere yönelik operasyonları Avrupa'yı hüzne boğdu.
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselbron geçtiğimiz cuma günü Suriye'nin Münbiç kentinde düzenlenen operasyonda ölen teröristler için taziye mesajı yayınladı.
Bakan Asselborn, skandal mesajında "Şervin Serdar'ın kaybı, bu vahim saldırının insanlar üzerinde yarattığı derin üzüntüyü yansıtıyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Asselborn, saldırının hedeflerinden biri olan "Şervin Serdar" kod adlı terörist Uman Derviş'le 2016 yılında buluşmuştu.
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