Lüksemburg teröriste taziye yayınladı! Terör operasyonları Avrupa'yı hüzne boğdu

Lüksemburg bir skandala daha imza attı. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, MİT'in öldürdüğü teröriste taziye yayınladı.

Lüksemburg teröriste taziye yayınladı! Terör operasyonları Avrupa'yı hüzne boğdu
Son Güncelleme:

MİT'in teröristlere yönelik operasyonları Avrupa'yı hüzne boğdu.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselbron geçtiğimiz cuma günü Suriye'nin Münbiç kentinde düzenlenen operasyonda ölen teröristler için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Asselborn, skandal mesajında "Şervin Serdar'ın kaybı, bu vahim saldırının insanlar üzerinde yarattığı derin üzüntüyü yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Asselborn, saldırının hedeflerinden biri olan "Şervin Serdar" kod adlı terörist Uman Derviş'le 2016 yılında buluşmuştu.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildiMİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildiGündem
# Lüksemburg # terör # operasyon
Çok Okunanlar
Sonbahar sıcak geçiyor! 20 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak?
Sonbahar sıcak geçiyor! 20 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak?
Altın alacaklar buraya! 20 Eylül günü güncel altın fiyatları kaç TL oldu?
Altın alacaklar buraya! 20 Eylül günü güncel altın fiyatları kaç TL oldu?
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
Öne Çıkanlar "Batı Provokasyon Peşinde!" | Karabağ'da Neler Oluyor? - Çağdaş Cengiz'den Çarpıcı Değerlendirme "Batı Provokasyon Peşinde!" | Karabağ'da Neler Oluyor? - Çağdaş Cengiz'den Çarpıcı Değerlendirme Dolar/TL 27,03 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 27,03 seviyesinden işlem görüyor