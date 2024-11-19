M çiçeği salgınına karşı aşılama kampanyası başlatıldı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, M çiçeği (Mpox) salgınına karşı yeni bir adım attı. Yapılan açıklamada, salgına karşı aşılama kampanyası başlatıldığı bildirildi. Aşılama çalışmalarında öncelik sağlık çalışanları ve bağışıklık sistemi zayıf kişilere veriliyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
M çiçeği salgınına karşı aşılama kampanyası başlatıldı
Yayınlanma:

Dünya çapında yayılma riski bulunan M çiçeği (Mpox) virüsü ile ilgili Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'dan yeni bir adım geldi.

Nijerya, salgına karşı aşılama kampanyası başlattı. Başkent Abuja'daki hastanelerde başlayan aşılama çalışmalarında öncelik sağlık çalışanları ve bağışıklık sistemi zayıf kişilere veriliyor.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Muyi Aina, yaptığı açıklamada, aşılama çalışmalarının başkentten sonra virüsün yoğun olarak görüldüğü 7 eyalette devam edeceğini belirtti. Aina, bu eyaletlerde de önceliğin sağlık çalışanlarına verileceğinin altını çizerek, "Şüpheli vakalarla karşılaşıldığında bu kişileri sağlık tesislerine yönlendiriyoruz. Dolayısıyla sağlık tesislerindeki çalışanlar aşılanıyor." dedi.

Şu ana kadar 94 M çiçeği vakası tespit edilen Nijerya, hastalıkla mücadele kapsamında ABD'nin gönderdiği 10 bin doz aşıyı 27 Ağustos'ta teslim almıştı.

Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın Kuzeyinde PKK'ya darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

maymun çiçeği virüsü nijerya
Günün Manşetleri
Yasa dışı bahis soruşturmasında 2. dalga
Özgür Özel'den teğmenlerle ilgili açıklama
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, Vatan Partisi’ne katıldı
Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya darbe
9 ilde eş zamanlı operasyon
Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak?
Çocuğunun boynuna bıçak dayamıştı
Bahçeli'den 'kılıçlı yemin' çıkışı
FETÖ'ye "KISKAÇ-30"
Grev pankartı asıldı, 1 dakika sonra anlaşma sağlandı
Çok Okunanlar
TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler
MİT'ten CHP'ye "çok gizli" ziyaret MİT'ten CHP'ye "çok gizli" ziyaret
Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak? Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak?
Rize'de heyelan faciası Rize'de heyelan faciası
Ahmet Ercanlar'ın iftiraları yargıya taşınıyor Ahmet Ercanlar'ın iftiraları yargıya taşınıyor