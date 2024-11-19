Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen ani bir hava harekâtında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatı ile 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.