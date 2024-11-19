9 ilde eş zamanlı operasyon: 130 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde gerçekleştirilen Kuyu-40 operasyonlarında 5 ayrı suç örgütüne yönelik çalışmalarda toplam 130 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
9 ilde eş zamanlı operasyon: 130 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde gerçekleştirilen Kuyu-40 operasyonlarında 5 ayrı suç örgütüne yönelik çalışmalarda toplam 130 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlara dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

9 ilde Jandarma tarafından 5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “KUYU-40” operasyonlarında 130 şüpheli yakalandı.
—99’u tutuklandı.
—31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok! Organize suç örgütleriyle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı desteğiyle İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Bursa, Yalova, Mersin, Ankara, Gaziantep ve Ordu'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

—Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
—Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs,
—Cinsel istismar,
—İnsan ticareti,
—Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma,
—Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
—Resmi belgede sahtecilik,
—Silah ve mühimmat kaçakçılığı,
—Bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık,
—6136 Sayılı kanuna muhalefet,
—Tefecilik ve
—Tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

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