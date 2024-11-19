Bahçeli'den 'kılıçlı yemin' çıkışı: "MSB'nin kararına saygı duyuyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin görüntülerine dair başlatılan soruşturmayla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) kararına saygı duyuyorum" dedi. Bahçeli, MSB'nin hassas bir bakanlık olduğunu belirterek alınan kararlara olan desteğini ifade etti.

MSB'NİN SON AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Konu, okunan metinle değil emre uyulmamasıyla ilgilidir. Bu durum, TSK'nın itibarını zedeleyerek tartışmalara açmıştır" ifadelerine yer verdi. Soruşturma çerçevesinde 5 teğmen ve 3 komutanın ihraç talebiyle disipline sevk edildikleri bildirildi.