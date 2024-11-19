Çocuk parkında kan donduran olay: 24 yaşındaki genç ölü bulundu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, 24 yaşındaki Kadir Mutlu bir çocuk parkında başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Genç adamın eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çocuk parkında kan donduran olay: 24 yaşındaki genç ölü bulundu
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Olay, sabah saatlerinde Tabakhane Mahallesi'ndeki 4035. Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Sabah saatlerinde parkta silah sesi duyan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kadir Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan tabanca incelemeye alındı. Polis ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Hayatını kaybeden Kadir Mutlu'nun evli olduğu ve eşinin hamile olduğu da kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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