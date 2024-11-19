FETÖ'ye "KISKAÇ-30": 459 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 66 ilde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-30” operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
FETÖ'ye "KISKAÇ-30": 459 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 66 ilde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-30” operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok! Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar mücadele edeceğiz. 

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

—Örgütün Güncel Yapılanması, Finans Yapılanması, Öğrenci Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Çeşitli Meslek Grupları içerisinde faaliyet yürütmek,

—Sosyal medyada platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak,

—Ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,

—“Gaybubet Evi” olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barınmak,

—Haklarında firari olarak aranma
kayıtları bulunmak,

—Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda
avantajlı olarak kodlanmak ve

—Örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. 

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