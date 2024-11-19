Grev pankartı asıldı, 1 dakika sonra anlaşma sağlandı: İşçilerin anlaşmadan haberi yok!

İstanbul Kadıköy Belediyesi'nde DİSK Genel-İş üyesi işçiler, 6 aydır süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine greve çıktı. Ancak, sendika genel merkezi, işçilerin bilgisi ve onayı olmadan gece yarısı sözleşmeyi imzaladı.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube ve belediye yönetimini temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yapılan son görüşmede anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler, “Bu iş yerinde grev var” pankartını asarak belediye binasında greve çıktıklarını duyurdu.

Ancak, grev ilanının ardından bir dakika geçmeden CHP’li Kadıköy Belediyesi yönetimi, tüm işçilere anlaşma sağlandığına dair bir mesaj gönderdi. Mesajda, “Belediyemiz KASDAŞ Şirketi ile Genel-İş Sendikamız arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, bugün yapılan son görüşme sonucunda, her iki tarafın olumlu yaklaşımlarıyla, anlaşma ile sonuçlanmıştır. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.

Bu mesajın ardından işçiler arasında öfke ve tepki yükseldi. “Sarı sendika istemiyoruz”, “Biz bu tiyatroyu izledik”, “İstifa da bir seçenektir” sloganları atıldı. İşçiler, sendika genel merkezine sert eleştiriler yöneltti.

ŞUBE YÖNETİMİNİN HABERİ YOK

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube yönetimi ise yapılan anlaşmadan haberlerinin olmadığını belirterek, mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. Şube başkanı Nazan Gevher Çam Ay, “Şube yönetimi olarak bağıtlanan toplu sözleşmeden hiçbir bilgimiz yoktur. Toplu sözleşme daire başkanını aradım, hiçbir şekilde cevap alamadım. SODEMSEN’in son teklifiyle masadan kalkmıştık. Haber alana kadar burada beklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Sözleşmenin detayları henüz açıklanmadı.