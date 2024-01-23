Macaristan, NATO'nun büyümesine direniyor! Orban'ın partisi oylamayı Meclis'e getirmiyor

NATO ve Avrupa Birliği üyesi Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini halen meclise getirmedi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve partisi, NATO'nun büyümesine karşı direniyor.

11-12 Temmuz'daki Vilnius zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Orban da İsveç'in üyeliğine veto kartını geri çekmişti. Ancak Orban'ın iktidardaki Fidesz – Macar Yurttaş Birliği İsveç'in NATO'ya üyeliği oylamasının yapılmasını engellemeye devam ediyor.

Son olarak Macaristan'da batı yanlısı muhalefet İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamak için meclisi acil toplantıya çağırmış ancak mecliste üçte iki çoğunluğa sahip iktidar partisi oylamayı ötelemişti.

İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüleceği 23 Ocak'ta ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç’in NATO’ya üyeliğini görüşmek üzere İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdi.

İsveç'in, NATO’nun 32'nci üyesi olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve Macaristan Meclisindeki onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

İsveç'in üyeliği konusunda NATO'ya direnen Macaristan, LGBT ve Ukrayna konusunda da Avrupa Birliği'ne direniyor. LGBT politikalarına karşı çıkan Başbakan Orban, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya mali yardımına da karşı çıkıyor.