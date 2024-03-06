Macaristan'dan İsveç ve NATO kararı!

Macaristan Cumhurbaşkanı Tomas Sulyok, Macaristan parlamentosunun İsveç'in NATO üyeliğini onaylayan kararını imzaladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki hükümet, 2022 Mayıs ayında NATO'ya müracaat eden İsveç’in katılımına ilişkin protokolü 2022 yılı temmuz ayında parlamentoya göndermişti. Ancak protokol Orban’ın "Macaristan’ın İsveç’in üyeliğini onaylama konusunda acelesi olmadığı" yönündeki açıklamasıyla askıda kalmıştı.

Ocak ayında Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinden sonra İsveç’in üyeliğini onaylamayan son ülke Macaristan olmuştu. Parlamento, 26 Şubat’ta İsveç’in üyeliğine onay verdi.

İstifa eden eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın yerine Macaristan Cumhurbaşkanı seçilen Sulyok, ilk imza yetkisini de İsveç'in NATO üyeliği konusunda kullanmış oldu.

İsveç, NATO’ya 32’nci üye olarak dahil oldu.