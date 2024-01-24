Macaristan'dan İsveç'e yeşil ışık

Türkiye’nin onayı sonrası, İsveç’in NATO üyeliğinde gözler Macaristan’a çevrilmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, hükümet olarak İsveç'in ittifaka üyeliğini desteklediklerini söyledi.

Stoltenberg ile görüşmesine ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Orban, "Genel Sekretere, Macar hükümetinin, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini bir kez daha teyit ettim." ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı, ayrıca meclisi İsveç'in katılımı lehinde oy kullanmaya ve mümkün olan ilk fırsatta onaylamayı sonuçlandırmaya çağırdığını vurguladı.

Viktor Orban, daha önce yaptığı açıklamada da, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere İsveç Başbakanına bir davet mektubu gönderdiğini duyurmuştu. İsveç Dışişleri Bakanı ise, Orban'ın teklifiyle ilgili olarak "Müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır." demişti.