Macron'a Putin posterli ve Rus bayraklı protesto

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, önümüzdeki günlerde Kongo Demokratik Cumhuriyetini ziyaret edecek olması başkent Kinşasa’daki Fransa elçiliği önünde protesto edildi.

Macron'a Putin posterli ve Rus bayraklı protesto
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Macron'a karşı Kongo Demokratik Cumhuriyetin'de gerçekleştirilen protestoda Rusya bayrakları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin portresi dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kongo Demokratik Cumhuriyeti # Macron # Putin # rusya # fransa
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