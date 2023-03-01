Macron 'a karşı Kongo Demokratik Cumhuriyeti n'de gerçekleştirilen protestoda Rusya bayrakları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin portresi dikkat çekti.

Macron'a Putin posterli ve Rus bayraklı protesto pic.twitter.com/ppbuZre0if

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şi Cinping ve Aleksandr Lukaşenko bir arada