Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme planı Avrupa'yı karıştırdı! Rusya çok sert uyardı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ukrayna'ya asker gönderilebilir" açıklamaları Batılı ülkelerde tartışma yarattı. Macron, Ukrayna'ya destek konferansının kapanışında konuştu. NATO üyesi Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesinin ihtimaller arasında olduğunu ancak henüz bir fikir birliğine ulaşılmadığını söyledi.

MACRON YALNIZ KALDI

Macron'un bu açıklamaları Avrupa'da tartışma yarattı. İngiltere, Almanya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke "böyle bir plan yok" açıklaması yaptı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Ukrayna topraklarında Avrupa devletleri ya da NATO devletleri tarafından gönderilmiş hiçbir kara birliği, hiçbir asker olmayacak. Ülkelerimizde görev yapan askerler de savaşa aktif olarak katılmayacak." diye konuştu.

RUSYA TEPKİ GÖSTERDİ

Batı'dan gelen açıklamalara karşı Kremlin'den sert bir uyarı geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, NATO üyelerinin Ukrayna'da savaşmak üzere asker göndermesi halinde Rusya'nın NATO ile savaşacağını söyledi. Peskov, "Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki NATO askeri ittifakı arasında çatışma kaçınılmaz olur" dedi.