Maden faciası: 4 işçinin cansız bedeni çıkarıldı

Hindistan'ın Assam eyaletindeki bir kömür madeninin çökmesi sonucu mahsur kalan işçilere ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Maden faciası: 4 işçinin cansız bedeni çıkarıldı
Yayınlanma:

 NDTV'nin haberine göre, 7 Ocak'ta meydana gelen maden kazasında, yerin yaklaşık 90 metre altında mahsur kaldığı tahmin edilen 9 işçiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, çöken madenin içine dolan suyun tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, eyalet hükümetinden Kaushik Rai, su dolması nedeniyle madenin çöktüğünü açıkladı. Olay, Assam eyaletinin Guwahati kentine yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan bir bölgede meydana geldi.

Arama kurtarma ekipleri, kalan işçilere ulaşmak için yoğun bir çaba harcıyor.

Gazze'de can kaybı 46 bin 537 olduGazze'de can kaybı 46 bin 537 olduDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

maden faicası hindistan
Günün Manşetleri
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Abdullah Gül'den yeni açılıma destek
Gazze'de can kaybı 46 bin 537 oldu
Mardin'de feci trafik kazası
ABD'nin PKK'yı Şam'a yerleştirme planı
Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidecek
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'taki felakette ölü sayısı 11 oldu
41 şehirde PKK/KCK'ya GÜRZ-37 operasyonu
Hatay'da şiddeti deprem
Çok Okunanlar
11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! 11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu!
Hatay'da şiddeti deprem Hatay'da şiddeti deprem
2025 ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu! 2025 ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu!
Resmi Gazete'de yayımlandı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bilge Sitesi yıkım davasında 21 yıl cezaya rağmen serbest bırakıldılar Bilge Sitesi yıkım davasında 21 yıl cezaya rağmen serbest bırakıldılar