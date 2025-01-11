Maden faciası: 4 işçinin cansız bedeni çıkarıldı
Hindistan'ın Assam eyaletindeki bir kömür madeninin çökmesi sonucu mahsur kalan işçilere ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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NDTV'nin haberine göre, 7 Ocak'ta meydana gelen maden kazasında, yerin yaklaşık 90 metre altında mahsur kaldığı tahmin edilen 9 işçiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.
Yetkililer, çöken madenin içine dolan suyun tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, eyalet hükümetinden Kaushik Rai, su dolması nedeniyle madenin çöktüğünü açıkladı. Olay, Assam eyaletinin Guwahati kentine yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan bir bölgede meydana geldi.
Arama kurtarma ekipleri, kalan işçilere ulaşmak için yoğun bir çaba harcıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı