Mali'de kan durmuyor! 21 kişi hayatını kaybetti

Mali’nin Mopti bölgesinde isyancıların düzenlediği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti.

Mali'de kan durmuyor! 21 kişi hayatını kaybetti
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Mopti bölgesindeki Bandiagara kasabası yakınlarında bulunan Yarou köyünde bir grup isyancı saldırı düzenledi. Yerel yetkililer, saldırı sonucu aralarında kadınların da yer aldığı 21 sivilin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların sorumluluğunu üstlenen bir taraf olmadığı belirtildi.

Mali, 2012’de gerçekleşen ayrılıkçı Tuareg isyanının ardından terör örgütü El Kaide ve DEAŞ’ın hedefi haline geldi.

# Mali # deaş # el kaide # terör örgütü
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