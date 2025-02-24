Marsilya’da Rusya Başkonsolosluğu’na terör saldırısı!

Patlama sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, konsolosluk çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, konsolosluk sınırları içerisine iki patlayıcı madde atıldığı ve bunlardan birinin patladığı belirtildi.

Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy, patlamanın konsolosluk bahçesinde meydana geldiğini doğruladı.

"TERÖR SALDIRISI BELİRTİLERİ BULUNUYOR”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırının terör bağlantılı olabileceğine dikkat çekerek,

"Fransa'dan kapsamlı bir soruşturma için derhal gerekli adımları atmasını talep ediyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, saldırıyı değerlendirerek,

"Dost olmayan ülkelerdeki Rus diplomatik temsilciliklerinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerekiyor" açıklamasında bulundu.