Vatan Partisi’nden "iklim kanunu" teklifine tepki: “Milli bağımsızlığımıza tehdit”

Üsküplü, "Yeşil büyüme" gibi kavramlarla süslenen iklim politikalarının aslında küresel sermayenin yeni bir denetim mekanizması olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Net sıfır emisyon" hedefi ve "Emisyon Ticaret Sistemi" gibi uygulamalar, Batılı emperyalist güçlerin kontrolündeki küresel finans sistemine bağımlılığı artırmayı amaçlamaktadır. Batılı ülkeler, kendi sanayilerinin çevreye verdiği zararı gizlerken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasını engellemek istiyor. Sözde "Yeşil Projeler", Batı’nın ekonomik krizine yeni pazarlar yaratmak için uydurulmuş sahte çözümlerden ibarettir."



“SANAYİCİMİZ VE ÇİFTÇİMİZ TESLİMİYET ZİNCİRİNE VURULUYOR”

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üsküplü, teklifin Türkiye’nin üretim gücünü zayıflatacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bu yasa, milli sanayicilerimizi ve çiftçilerimizi, ABD ve AB’nin belirlediği kurallara zorla uydurarak bağımsız ekonomimizi teslimiyet zincirine vurmaktadır. Türk üreticisi, ağır ceza yaptırımları ve artan üretim maliyetleriyle uluslararası rekabette zor durumda bırakılacaktır."

Üsküplü, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması"nın ise Türkiye’nin ihracatını kısıtlayacağını ve uluslararası karbon vergileriyle sanayi ve tarımı büyük bir ekonomik baskı altına sokacağını vurguladı.



“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, ÜRETİMİ ENGELLEYEN BİR BÜROKRASİDİR”

Teklifin içerisinde yer alan düzenlemelerin, Türkiye’nin üretim kapasitesini düşürecek bir bürokratik yapı oluşturduğunu belirten Üsküplü, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği’nin dayatmasıyla kurulan "İklim Değişikliği Başkanlığı", yerli üretimi desteklemek yerine uluslararası şirketlerin belirlediği çevresel standartları zorunlu kılan bir denetim mekanizmasıdır. Kamu ve özel sektör bu başkanlığın emirlerine uyma zorunluluğuyla karşı karşıya kalacaktır. Bu, Türkiye’nin üretim kapasitesini çok uluslu şirketlerin kontrolüne teslim etmek anlamına gelir."



"ENERJİ VE TARIMDA BAĞIMLILIK TUZAĞI"

Üsküplü, yasayla Türkiye’nin enerji ve tarım politikalarının dışa bağımlı hale getirileceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerel kömür, doğalgaz ve tarım kaynaklarımızdan vazgeçmeye zorlanmamız, enerji güvenliğimizi ve gıda üretimimizi tehdit etmektedir. "Karbon yutağı" adı altında orman ve tarım arazilerimizin kontrolünün küresel şirketlere devredilmesi, köylümüzü topraksızlaştıracak, sanayimizin hammaddeye erişimini kısıtlayacaktır."

Üsküplü, "Ulusal Katkı Beyanı" ve "net sıfır emisyon" hedeflerinin, Türkiye’nin kalkınma önceliklerini değil, Batı’nın küresel planlarını öncelediğini vurguladı.

"ÜRETEN TÜRKİYE’Yİ SAVUNUYORUZ"

Vatan Partisi olarak bu teklifin derhal geri çekilmesini talep ettiklerini söyleyen Üsküplü, şu çağrıyı yaptı:

"Türkiye, küresel sermayenin emirleriyle hareket eden bir ülke olmamalıdır. Üretim kapasitemizi emperyalist dayatmalardan korumak zorundayız. "Yeşil büyüme" adı altında Türkiye’yi küresel sermayeye bağımlı hale getiren bu yasa derhal geri çekilmelidir. Türkiye, yeşil politikaların değil, üreten Türkiye’nin öncüsü olmalıdır."

"Yaşasın Üreten Türkiye!"