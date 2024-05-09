Meksika’da aşırı sıcaklar 21 eyaleti elektriksiz bıraktı

Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaklar nedeniyle ulusal elektrik şebekesini zorlayan yüksek talep sonucu ülkenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı. Ulusal Enerji Kontrol Merkezi (CENACE), ülkenin 32 eyaletinin 21’inde elektrik kesintisinin yaşandığı salı günü acil durum ilan etti. Beş saate kadar süren elektrik kesintileri, su tedarikinde ve alarm sistemlerinde de sorunlara yol açtı. Ulusal Su Komisyonu (CONAGUA) verilerine göre başkent Mexico City ve çevresi için önemli bir içme suyu kaynağı olan Cutzamala sisteminde su depolama seviyeleri yüzde 31’in altına düştü. Uzmanlar, bu seviyeyi “kritik derecede düşük” olarak nitelendirdi.



“Bu beklenmeyen olağanüstü bir şeydi”

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamada, yaşanan yaygın elektrik kesintilerinin mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından kaynaklandığını ifade etti. Ulusal şebekenin yeterli üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Obrador, hükümetinin aynı zamanda Meksika’nın elektrik üretiminin yaklaşık yarısından sorumlu olan özel enerji üreticileriyle de koordinasyon sağlayacağını söyledi. Ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan kavurucu sıcak hava dalgasını işaret eden Obrador, “Bu beklenmeyen olağanüstü bir şeydi. Ancak bu özel duruma karşı çok dikkatli olacağız” dedi.

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), 20 eyalette hava sıcaklığının 40 santigrat dereceyi aşacağı uyarısında bulundu.