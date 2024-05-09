Miçotakis'ten Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama! Ziyaretin ertelenmesi çağrılarına karşı çıktı

Atina ile yürütülen normalleşme süreci kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 13 Mayıs’ta Ankara’ya gelmesi bekleniyor.

Ziyaret öncesi Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendiren Miçotakis, iki ülkenin temel görüşlerinden vazgeçmemelerine rağmen ilişkilerde olumlu atmosferin devam ettiğini söyledi.

"İLETİŞİM KANALLARI AÇIK OLMALI"

İstanbul'da Kariye Camisi’nin ibadete açılması Yunanistan’da tepki çekmiş, Miçotakis’e Türkiye ziyaretini erteleme çağrıları yapılmıştı. Yunanistan Başbakanı, çağrılara karşılık olarak "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli” dedi.

- Kararı yanlış buluyorum. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek Türkiye hükümetinin bu seçiminden duyduğum rahatsızlığı bizzat iletmem, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde başardığımız ilerlemeleri yok edecek bir krizi yaratmamızdan çok daha iyidir.

"S-300'LERE İHTİYACIMIZ VAR"

Miçotakis’e, Yunanistan’ın Ukrayna S-300 hava savunma sistemi gönderme olasılığı da soruldu. Yunanistan Başbakanı, “S-300’ler şu an bize lazım” yanıtını verdi.