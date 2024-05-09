Rusya faşizme karşı zaferini kutladı. Rusya'da Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 79. yıl dönümü dolayısıyla askeri törenler düzenlendi.

Kızıl Meydan’daki törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra çok sayıda ülkenin devlet başkanı da katıldı. Ukrayna da savaşan birlikler de törende yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törende konuşma yaptı. Putin, 2. Dünya Savaşı'nın tarihi gerçeklerinin Batı tarafından çarpıtıldığını söyledi.

Putin, Sovyetler Birliği’nin 3 yıl boyunca Nazizm ile tek başına savaştığını ve bu süre zarfında Avrupa’nın Hitler'e çalıştığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı, “Kimsenin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda." ifadelerini kullandı.

Geçit töreni sonrasında Putin ve katılım gösteren diğer ülke liderleri, gazilerle Aleksander Bahçesi'nde bulunan Meçhul Askerler Anıtı'na çelenk ve karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu.