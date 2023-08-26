Milli Savunma Bakanı Güler Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 952. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nın ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Güler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bakan Güler, Büyükelçi Bağcı'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.