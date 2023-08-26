Milli Savunma Bakanı Güler Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Güler Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Güler
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 952. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nın ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Güler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bakan Güler, Büyükelçi Bağcı'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli patlama meydana geldiSudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli patlama meydana geldiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği # Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler # dünya # ziyaret etti
Çok Okunanlar
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Ezandan etkilendi Müslüman oldu! Yeni adı İpek!
Ezandan etkilendi Müslüman oldu! Yeni adı İpek!
Öne Çıkanlar "ABD Doları Silah Olarak Kullanıyor!" "ABD Doları Silah Olarak Kullanıyor!" Dilinize bir çay kaşığı tarçın bal koyup bekleyin! Dilinize bir çay kaşığı tarçın bal koyup bekleyin!