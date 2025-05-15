Milyonlarca dolar değerinde! "Ucuz kopya" sanılan Magna Carta, nadir nüsha çıktı

Harvard Üniversitesi'nin hukuk fakültesi kütüphanesinde, uzun yıllardır "ucuz kopya" olarak sergilenen Magna Carta'nın aslında nadir nüshalardan biri olduğu anlaşıldı. İngiliz demokrasisinin temellerini atan ve modern hukuk sisteminin yapı taşlarından biri olarak kabul edilen Magna Carta, 1215 yılında İngiltere'de imzalanmıştı. Orijinal belgenin yalnızca 4 kopyası bulunurken, 1300 yılında düzenlenen versiyonunun 6 kopyasının olduğu düşünülüyordu.

KEŞİF, DİJİTAL KAYITLA BAŞLADI

King's College London Üniversitesi'nden Profesör David Carpenter, Aralık 2023'te Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'nin internet sitesinde Magna Carta'nın dijital kaydına rastladı. Belgede dikkatini çeken detaylar üzerine, East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Nicholas Vincent ile birlikte kapsamlı bir inceleme başlattı.

Harvard'daki nüsha, 1300 yılındaki diğer 6 kopyayla karşılaştırıldı. Uzmanlar, ultraviyole ışını ve spektral görüntüleme teknikleri kullanarak belgenin katmanlarını analiz etti. Yapılan incelemeler sonucunda, Harvard'ın elinde bulundurduğu kopyanın 1300 yılına ait orijinal nüshalardan biri olduğu kesinleşti.

MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE

Profesör Carpenter, bu nadir kopyanın milyonlarca dolar değerinde olduğunu ancak Harvard Üniversitesi'nin bu tarihi belgeyi satma gibi bir planının olmadığını belirtti. Carpenter, üniversitenin yıllardır bu kıymetli belgeye sahip olduğunun farkında olmamasına da şaşırdığını ifade etti.

Magna Carta'nın 1300 yılına ait bu özel kopyası, modern hukuk sisteminin şekillenmesinde büyük rol oynayan maddeleri içeriyor. Özellikle birey haklarının korunması, adil yargılanma hakkı ve mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler, belgeyi tarihin en önemli hukuk dokümanlarından biri yapıyor.