Minibüs uçuruma yuvarlandı, 10 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Peru'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir yolcu minibüsünün 220 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
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Güney Amerika ülkesi Peru'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres ülkenin güneyindeki Cuyo bölgesine bağlı Juliaca-Sandia yolu oldu.
Peru basınında çıkan habere göre, yolcu minibüsü kontrolü kaybederek 220 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, 10 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak minibüsten çıkarıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı