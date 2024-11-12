Minibüs uçuruma yuvarlandı, 10 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Peru'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir yolcu minibüsünün 220 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Minibüs uçuruma yuvarlandı, 10 kişi öldü
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Güney Amerika ülkesi Peru'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres ülkenin güneyindeki Cuyo bölgesine bağlı Juliaca-Sandia yolu oldu.

Peru basınında çıkan habere göre, yolcu minibüsü kontrolü kaybederek 220 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 10 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak minibüsten çıkarıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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