Minibüs uçuruma yuvarlandı, 10 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Peru'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres ülkenin güneyindeki Cuyo bölgesine bağlı Juliaca-Sandia yolu oldu.

Peru basınında çıkan habere göre, yolcu minibüsü kontrolü kaybederek 220 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 10 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak minibüsten çıkarıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.