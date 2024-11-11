Feci kaza: Kontrolden çıkan araç 4 kişiyi yaraladı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde, saat 21.30 sıralarında Sahilyolu Yalı Mahallesi mevkiinde Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 BYJ 974 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki iki araca çarptı.
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde, saat 21.30 sıralarında Sahilyolu Yalı Mahallesi mevkiinde Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 BYJ 974 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki iki araca çarptı.
Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.