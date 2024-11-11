Feci kaza: Kontrolden çıkan araç 4 kişiyi yaraladı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, saat 21.30 sıralarında Sahilyolu Yalı Mahallesi mevkiinde Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 BYJ 974 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki iki araca çarptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Feci kaza: Kontrolden çıkan araç 4 kişiyi yaraladı
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde, saat 21.30 sıralarında Sahilyolu Yalı Mahallesi mevkiinde Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 BYJ 974 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki iki araca çarptı.

Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

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