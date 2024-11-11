Silahlı çatışma: 10 militan etkisiz hale getirildi

Hindistan'ın Manipur eyaletinde, Kuki topluluğuna mensup olduğu iddia edilen bir grup silahlı militan, Merkezi Yedek Polis Gücü'ne (CRPF) ait bir karakola saldırı düzenledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Silahlı çatışma: 10 militan etkisiz hale getirildi
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India Today gazetesine konuşan kaynaklara göre, saldırı sonrası Jiribam bölgesinde çatışma çıktı. Güvenlik güçleri, 10 saldırganı etkisiz hale getirdi, bir kişiyi yaraladı. Çatışmada bir polis hafif yaralandı ve saldırganlara ait mühimmat ele geçirildi.

Geçmişte Ne Olmuştu?

Hindistan hükümeti, Manipur'da Kuki ve Meitei toplulukları arasındaki gerginliği çözmek amacıyla bir yol haritası belirleyerek taraflarla görüşmelere başlamıştı. Ancak 19 Ekim'de çatışmalar yeniden patlak verdi. Kuki topluluğuna mensup militanların düzenlediği saldırıda silah ve bombalar kullanıldı, Meitei topluluğuna ait üç ev ateşe verildi. Manipur Emniyet Müdürü Rajiv Sing, güvenlik güçlerinin durumun kontrol altına alındığını ve şiddetin tırmanmasını önlemek için ilave güvenlik önlemleri alındığını bildirmişti. Sing, iki topluluk arasında barışçıl diyalog çağrısında bulunmuştu.

Şiddet Olayları Devam Ediyor

Manipur'da 3 Mayıs 2023'ten bu yana Meitei topluluğunun "Planlanmış Kabile" statüsüne alınma talebiyle başlayan gösteriler, başta Kuki topluluğu olmak üzere diğer grupların tepkisini çekmişti. Çatışmalar sonucunda, eyalette ölü sayısı 225'e ulaştı, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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