Türkiye ile Özbekistan ortak kültürel etkinlikler düzenleyecek

Mumcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Özbekistan’da gerçekleşen Türkiye-Özbekistan Kültür Karma Komisyonu Toplantısı’na katıldıklarını ve bu toplantıda sanat kurumlarının genel müdürleriyle birlikte yer aldıklarını belirtti. Toplantıda Özbek mevkidaşı Yusufion Usmanov ile verimli bir görüşme yapıldığını da vurgulayan Mumcu, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirecek projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Özbek mevkidaşı Yusufion Usmanov ile heyetler arası verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Mumcu, şunları söyledi: