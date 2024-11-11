Türkiye ile Özbekistan ortak kültürel etkinlikler düzenleyecek
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye ile Özbekistan’ın sinema, edebiyat, müzik ve sahne sanatları gibi çeşitli kültürel alanlarda ortak etkinlikler düzenleme kararı aldığını duyurdu.
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Mumcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Özbekistan’da gerçekleşen Türkiye-Özbekistan Kültür Karma Komisyonu Toplantısı’na katıldıklarını ve bu toplantıda sanat kurumlarının genel müdürleriyle birlikte yer aldıklarını belirtti. Toplantıda Özbek mevkidaşı Yusufion Usmanov ile verimli bir görüşme yapıldığını da vurgulayan Mumcu, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirecek projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.
Özbek mevkidaşı Yusufion Usmanov ile heyetler arası verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Mumcu, şunları söyledi:
“Toplantı kapsamında, kültürel mirasın korunması, kültürel projelerin ortak yürütülmesi, sanatçı değişim programlarının geliştirilmesi ve kültür endüstrilerinin desteklenmesi gibi alanlarda önemli işbirlikleri ele alındı. Ayrıca, iki ülkenin sinema, edebiyat, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki zenginliklerini paylaşmaları ve bu alanlarda ortak etkinlikler düzenlemeleri adına somut adımlar atılması kararlaştırıldı. Toplantımızın ülkelerimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, ilerleyen dönemlerde daha fazla proje ve etkinliklerle bu güçlü bağları pekiştireceğimize inanıyorum.”
Kaynak: Anadolu Ajansı