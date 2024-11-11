Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' verildi!

İstanbul'da 'Yasa dışı bahse teşvik' gerekçesiyle operasyon yapıldı. Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheliden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ortaç ve Erbil için adli kontrol tedbiri kapsamında ev hapsi kararı verildi.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' verildi!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüphelinin savcılık işlemlerini tamamladı. Şüpheliler arasında sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç da bulunuyor. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ortaç, iddiaların doğru olmadığını ancak topluma kötü örnek olduğu için üzgün olduğunu belirtti. Hakimlik, Ortaç ve Erbil için ev hapsi adli kontrol tedbiri uygularken, diğer bazı şüpheliler tutuklandı. Diğer 9 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yurt dışında, 2’sinin aranması sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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