Mısır'da Hilal Bey Camii'nde yangın! Hilal Bey Camii'nin tarihi nedir?

Mısır’ın Dekahliye ilinde 170 yıl önce inşa edilen tarihi Hilal Bey Camii'nde yangın çıktı. Alevlere teslim olan cami küle döndü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ve yangının söndürüldüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının elektrik hatlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Hilal Bey Camii, kendine özgü mimari özelliğiyle Dekahliye’nin en önemli arkeolojik camilerden biri olarak öne çıkıyor.

HİLAL BEY CAMİİ TARİHİ NEDİR?

Hilal Bey Camii, Mısır’ın Dekahliye ilinde bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan bir tarihi eserdir. Cami, 1853 yılında Hilal Bey adlı bir Osmanlı paşası tarafından yaptırılmıştır. Hilal Bey, Mısır Valisi Abbas Paşa’nın yakın arkadaşı ve danışmanıydı. Hilal Bey, aynı zamanda Dekahliye ilinin Valisi olarak görev yapmıştır.

Cami, kendine özgü mimari özelliğiyle Dekahliye’nin en önemli arkeolojik camilerden biri olarak öne çıkmaktadır. Cami, Osmanlı mimarisinin tipik örneklerinden biridir. Caminin kubbesi, minaresi, mihrabı ve girişi dikkat çekicidir. Caminin içinde Hilal Bey’in mezarı da bulunmaktadır.

Cami, 30 Ağustos 2023 tarihinde çıkan bir yangın sonucu büyük hasar görmüştür. Yangının elektrik hatlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilmektedir. Yangınla ilgili soruşturma devam etmektedir. Yangın sırasında camide bulunan tarihi eşyaların akıbeti henüz bilinmemektedir.

TİKA'nın yangın sonrası hasar gören camii restorasyonuna başlayıp başlamayacağı ise merak konusu.