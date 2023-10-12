Mısır'dan İsrail'in Gazze'ye Saldırmasına Tepki! "Sivillerin Hedef Alınması Kabul Edilemez"

Mısırlı Bakan Şukri, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire’de bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Şukri, Landsbergis ile görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ve gerilimi azaltmak için çalışma ihtiyacını detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Mısır'dan Gazze Açıklaması

Gazze’deki yıkımın ve sivillerin hedef alınmasının hiçbir koşulda kabul edilemez olduğunu vurgulayan Şukri, "Silahlı çatışmalarda uluslararası insani kurallara uyulması ve nüfus yoğunluğ açısından Gazze'nin özel yapısının dikkate alınması gerekiyor." dedi. Mısırlı Bakan, “Filistinlilerin insan hakları, başkalarının haklarından daha az değildir ve çifte standart uygulanmadan ele alınmalıdır." diye konuştu.