Moskova'da Türk bulgurunun tanıtımı yapıldı

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye Gıda İhracatçıları çatısı altında Moskova’daki seçkin bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti bulgur tanıtıldı. Programda, ünlü şef Arda Türkmen’in hazırladığı rezeneli tabule, pancar cacıklı bulgur köftesi, çam fıstıklı firik ile kuru erikli uzun pişmiş kuzu eti ve incirli bulgurlu sarma baklava davetlilere ikram edildi.

Etkinliğe Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, gastronomi dünyasından Rus yetkililer, medya mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

BÜYÜKELÇİ BİLGİÇ: “TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN ÖNEMLİ AYAĞI BULGUR”

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, etkinlikte yaptığı konuşmada, bulgurun Türk mutfağındaki köklü yerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Rusya ile çok büyük bir ticaret hacmi var. Ama bunun ötesinde 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma hedefimiz var. Ticaretimizin önemli ayaklarından biri de tarım ürünleri ihracat ve ithalatı. Tarım ürünleri ihracatının önemli ayaklarından biri de bulgur."

Bilgiç, geçen yıl da Moskova’da düzenlenen benzer bir etkinlikte bulgurun tanıtıldığını hatırlatarak, “Bu etkinliğin başarılı olduğunu görüyorum.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca etkinliğe katkılarından dolayı Ticaret Bakanlığı ve AHBİB’e teşekkür etti.

MEMİŞ: “TÜRK BULGURU RUS TOPRAĞINDA YER BULUYOR”

AHBİB Başkanı Veysel Memiş, bulgurun sağlıklı, besleyici ve uzun ömürlü bir ürün olduğunu belirterek, "Türk bulguru binlerce yıldır Anadolu mutfak kültürünün bir parçasıdır." dedi.

Geçen yılki tanıtım çalışmalarının ardından Rusya’nın Türk bulguru ihracatında dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldiğini vurgulayan Memiş, "Bu durum, Türk bulgurunun Rus toprağında giderek daha fazla yer bulduğunun önemli bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

ARDA TÜRKMEN: “BULGUR HER SOFRADA YER BULABİLİR”

Etkinlikte özel tarifleriyle dikkat çeken şef Arda Türkmen ise Türk bulgurunun yalnızca Rusya’da değil, Avrupa ve dünya mutfaklarında da daha fazla yer edinmesini hedeflediklerini dile getirdi. Türkmen, "Bulgur coğrafyamız için önemli ve özel bir ürün. Birbirlerinden farklı çeşitlerde bulgurlarımız var. Farklı yörelerin bulgurları değişik şekillerde ve bizim için kutsal ürünlerden biri. Bulgur, her sofrada ve her ülkede de çok rahat yer bulabilecek bir üründür." şeklinde konuştu.