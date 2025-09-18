Bu güzergahları kullananlar yandı! Çok sayıda yol trafiğe kapalı

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu’nun Gebze-Dilovası Kavşakları arasındaki 0-6. kilometrelerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda, İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, Gebze Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor ve TEM Otoyolu’nun Gebze gişelerine girişlere izin verilmiyor. Ayrıca, Muallimköy Kavşağı’ndan Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu yönlerinden gelip TEM Otoyolu’nun Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Bu bölgedeki sürücüler, İstanbul yönüne devam ederek D-100 yoluna yönlendiriliyor.

ANKARA YOLUNDA KAVŞAK ÇALIŞMASI

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Sürücülerin bu kesimde dikkatli olmaları isteniyor.

KONYA, AYDIN, YOZGAT’TA İKİ YÖNLÜ TRAFİK

Karapınar-Ereğli yolunun 30-33. kilometreleri,

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometreleri,

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometreleri

bu bölgelerde sürdürülen çalışmalar dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler kontrollü geçiş yapabiliyor. Ulaşım, trafik işaretçileri eşliğinde yönlendiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 37-43. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar sebebiyle Ankara-Bursa yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.

Antalya’daki Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahta seyahat eden sürücülerin işaret ve yönlendirmelere dikkat etmeleri gerekiyor.

Erzincan-Erzurum yolunun 53-54. kilometreleri arasındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sol şeritten tek şeritli olarak sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 62. kilometresindeki Gölağzı Köprüsü’nde yapılan derz onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu güzergahta yoğunluk yaşanabileceği bildirildi.