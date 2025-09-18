Bu güzergahları kullananlar yandı! Çok sayıda yol trafiğe kapalı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştı. Sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önemle vurgulandı. İşte detaylı yol durumu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bu güzergahları kullananlar yandı! Çok sayıda yol trafiğe kapalı
Yayınlanma:

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu’nun Gebze-Dilovası Kavşakları arasındaki 0-6. kilometrelerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda, İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, Gebze Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor ve TEM Otoyolu’nun Gebze gişelerine girişlere izin verilmiyor. Ayrıca, Muallimköy Kavşağı’ndan Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu yönlerinden gelip TEM Otoyolu’nun Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Bu bölgedeki sürücüler, İstanbul yönüne devam ederek D-100 yoluna yönlendiriliyor.

ANKARA YOLUNDA KAVŞAK ÇALIŞMASI

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor. Sürücülerin bu kesimde dikkatli olmaları isteniyor.

KONYA, AYDIN, YOZGAT’TA İKİ YÖNLÜ TRAFİK

Karapınar-Ereğli yolunun 30-33. kilometreleri,

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometreleri,

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometreleri

bu bölgelerde sürdürülen çalışmalar dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler kontrollü geçiş yapabiliyor. Ulaşım, trafik işaretçileri eşliğinde yönlendiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 37-43. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar sebebiyle Ankara-Bursa yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.

Antalya’daki Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahta seyahat eden sürücülerin işaret ve yönlendirmelere dikkat etmeleri gerekiyor.

Erzincan-Erzurum yolunun 53-54. kilometreleri arasındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sol şeritten tek şeritli olarak sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 62. kilometresindeki Gölağzı Köprüsü’nde yapılan derz onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu güzergahta yoğunluk yaşanabileceği bildirildi.

Teröre geçit yok! 33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltıTeröre geçit yok! 33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltıGündem
18 Eylül alarmı! Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak18 Eylül alarmı! Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacakYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı
Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama
Abdullah Özdemir’den Özgür Özel'e sert sözler
Son tüketim tarihi geçmiş 500 litre süt ortaya çıktı
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Kerim Güler hem partiden hem meclisten istifa etti
Kurumsal hayırseverlikte yeni dönem
“Gazze’de modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor”
Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!
CHP’li Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon
Çok Okunanlar
Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama
Ali Koç: "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur" Ali Koç: "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur"
Safî Arpaguş kimdir? Safî Arpaguş kimdir?
Merkez Bankası kredi kartı faizini düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faizini düşürdü