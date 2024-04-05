Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı

Rusya'da Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri daha hakim karşısına çıkarıldı.

"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirmek"le suçlanan şüpheli Tacikistan vatandaşı Muhammed Zoir’in 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.