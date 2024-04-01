Moskova'daki terör saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 10'a çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 10'a çıktı
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22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri daha Basmanniy Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Terör saldırısına katılmakla suçlanan Tacikistan kökenli Yakubconi Yusufzoda'nın 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Yusufzoda'nın 26 Mart’ta yapılan kimlik sorgusu sırasında polise karşı koyması üzerine gözaltına alındığı ifade edildi.

Mahkeme, daha önce doğrudan saldırıyı düzenleyen şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov ile diğer şüpheliler Nazrimad Lutfulloi, Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov ile Kırgızistan kökenli Rus vatandaşı Alişer Kasimov’un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

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# moskova # terör saldırıları
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