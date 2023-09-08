Musk'tan Kırım'la ilgili kritik karar! Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filosu'na saldırısını engelledi

Milyarder iş insanı Elon Musk, nükleer savaş çıkacağı endişesiyle Kiev'in talebine rağmen Starlink uydusunun Kırım yakınlarında aktif hale getirilmesine izin vermediğine dair haberleri doğruladı.

Musk'tan Kırım'la ilgili kritik karar! Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filosu'na saldırısını engelledi

ABD'li yazar Walter Isaacson tarafından hazırlanan ve 12 Eylül'de piyasaya sunulacak Elon Musk'ın biyografisi, dünyaca ünlü iş insanının Kırım hakkında aldığı kararı ortaya çıkarması sonucu gündeme oturdu.

CNN televizyonunun haberine göre biyografide Musk'ın Starlink uydusunun Kırım çevresinde çalışmasını kısıtlayarak Ukrayna ordusunun Rusya'nın Karadeniz Filosu'nu vurmasının önüne geçtiği ifade edildi.

Musk'tan Kırım'la ilgili kritik karar! Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filosu'na saldırısını engelledi - Resim : 1

Sahibi olduğu X platformundan hakkındaki haberlerle ilgili açıklama yapan Musk, geçen yıl Kiev'in Starlink'in Kırım yakınlarında aktif hale getirilmesine yönelik talebini reddettiğini doğruladı.

Kiev'in Rus Karadeniz Filosu'nun büyük bölümünü batırmak amacıyla Starlink'in Sivastopol'e kadar uzanan bölgede aktif hale getirilmesinin öngören 'acil talep' gönderdiğini kaydeden Musk, "Eğer kabul etseydim, SpaceX büyük bir savaş eylemine ve çatışmanın tırmanmasına müdahil olurdu" ifadelerini kullandı.

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Isaacson'un kitabına dayanan CNN, Musk'ın Rusya'nın 'mini Pearl Harbor' olarak tanımladığı olası saldırıya cevaben nükleer silah kullanabileceğinden endişe ettiğini ve bundan dolayı SpaceX yetkililerine gizlice Kırım yakınındaki Starlink sinyalini kapatma talimatı verdiğini belirtti.
Haberde, Starlink'in kapatılması nedeniyle Ukrayna'ya ait patlayıcı yüklü su altı insansız araçlarının koordinatları kaybettiği ve kıyıya dönmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Musk, şubat ayında yaptığı açıklamada, Starlink uydularının çatışmanın tırmanması için kullanılmasına izin vermeyeceğini ve bunun 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini vurgulamıştı.

# Ukrayna # rusya # Elon Musk
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