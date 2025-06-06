Musk’tan Trump’a sert çıkış: Cinsel istismar iddiaları nedeniyle azledilmeli

Bir süredir hükümet danışmanlığı görevinden ayrılan iş insanı Elon Musk, sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Trump’ın yerine Cumhuriyetçi Senatör J.D. Vance'in getirilmesi gerektiğini savunan bir ifadeye “Evet” diyerek açık destek verdi.

Musk, Trump’ın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisini ortaya koyan çeşitli metin ve videolar da paylaşmaya başladı. Söz konusu içeriklerde Trump’ın Epstein’la olan geçmişine dair bağlantılar yer alıyor.

Öte yandan, ABD Kongresi'nde görüşülen yeni vergi kesintisi tasarısına da sert eleştiriler yönelten Musk, Washington yönetimini sert dille hedef aldı. Bu gelişmelerin ardından Trump, Musk'a tepki göstererek, "Elon’dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım. Ona çok yardım ettim ama karşılığında bunları görüyorum. Yakında benim hakkımda daha da kötü şeyler söyleyecektir" ifadelerini kullandı.

Musk ise Trump’ın bu açıklamasına, “Ben olmasaydım Trump seçimleri kaybederdi” sözleriyle karşılık verdi.

Gerilim tırmanırken, iki güçlü ismin karşılıklı suçlamaları ABD kamuoyunda da yankı buldu.