Pendik’te eski çalışan kendini yakmak istedi

İstanbul Pendik’te, eski iş yerinden alacağını tahsil edemediğini iddia eden bir kadın, üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabası sonucu ikna edilen kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Pendik’te eski çalışan kendini yakmak istedi
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Olay, saat 10.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, N.A. isimli kadın, bir dönem çalıştığı iş yerinden ücretini alamadığını söyleyerek iş yeri önünde eylem yaptı. Yanında getirdiği benzin bidonunu üzerine döken kadın, hem kendini hem de iş yerini ateşe vermekle tehdit etti.

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, uzun süren görüşmeler sonucunda N.A.’yı ikna etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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